Москвич распылил газовый баллончик в лицо дочери, чтобы разбудить ее в школу

В Москве мужчина распылил баллончик с газом в лицо дочери, чтобы разбудить ее и отправить в школу, передает РЕН.

Инцидент произошел 30 января в одном из домов на улице Чечулина на востоке столицы. 44-летний мужчина избил дочь и распылил баллончик в ходе конфликта, возникшего при попытке разбудить ее. В результате 14-летняя девочка была госпитализирована с сотрясением мозга и химическим ожогом конъюнктивы и роговицы. Отмечается, что отец пострадавшей находится в разводе с ее матерью.

Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы мужчина избил 14-летнего сына, в результате подросток был госпитализирован.