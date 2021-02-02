Полицейский насмерть сбил пенсионерку в Челябинске

В Челябинске полицейский сбил насмерть пожилую женщину недалеко от пешеходного перехода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка полиции Валерия Горелых.

По его словам, сотрудник ГУМВД по Свердловской области находился в Челябинске в служебной командировки. После случившегося было проведено исследование, которое показало, что в момент происшествия мужчина был трезв.

Как отмечает Горелых, женщина переходила дорогу в темное время суток примерно в 10 метрах от пешеходного перехода. На ее одежде не было светоотражающих элементов.

«Имелся ли шанс у водителя избежать наезда на человека, установит назначенная автотехническая экспертиза. Искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины», — сказал представитель главка.

По данным местных СМИ, 65-летняя женщина переходила проезжую часть на Троицком тракте, когда ее сбил служебный автомобиль полицейского из Екатеринбурга. От полученных травм пострадавшая умерла в больнице

Ранее сообщалось, что полицейский сбил девочку на пешеходном переходе в Подмосковье.