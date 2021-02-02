В Центре им. Гамалеи рассказали, когда в Россию придет новая волна коронавируса

Новая вспышка коронавирусной инфекции может начаться в России с потеплением, в марте-апреле. Об этом заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын, передает «Интерфакс».

По его словам, сбить новую волну поможет только массовая вакцинация.

Специалист также добавил, что очередная вспышка COVID-19 в Москве и городах, которые расположены южнее и севернее столицы, ожидается в начале марта.

Лисицын также считает, что отдельные случаи заболевания будут в конце текущего года и в начале следующего, но не будут иметь характера эпидемии. Эксперт отметил, что на распространение коронавируса могут повлиять новые исследования и выявление переболевших бессимптомно и в легкой форме, а также вакцинация.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 884 730 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 74 158 пациентов, вылечились 3 340 545 человек.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что Россия приближается к рубежу, после которого показатели заболеваемости коронавирусом будут снижаться.