В Самаре школьник облил антисептиком куртку одноклассницы и поджег
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Самаре школьник облил куртку одноклассницы и поджег ее, говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.
Инцидент произошел 25 января после уроков на территории вне школы. Учащийся облил антисептиком куртку девочки и поджег, в результате была повреждена одежда, сама школьница на пострадала.
Отмечается, что конфликт между детьми случился на почве успеваемости.
По факту произошедшего надзорное ведомство начало проверку, в ходе которой «будет дана оценка действиям должностных лиц школы, ответственных за урегулирование конфликтов детей и обеспечение их безопасности».
Кроме того, по заявлению родителей девочки доследственную проверку организовала полиция.
Ранее в Новосибирской области подросток сжег школу.
close