В Совфеде рассказали, что Запад может заменить Навального его женой Юлией

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов полагает, что в случае если оппозиционер Алексей Навальный получит реальный срок заключения, Запад может сделать ставку на его жену Юлию.

Ранее Климов уже заявлял, что в ситуации с Навальным западные кураторы могут обыграть белорусский сценарий со Светланой Тихановской.

«Решение за судом, на Западе понимают, что если Навальный будет отбывать реальный срок, ставка может быть сделана на его жену», — цитирует РИА «Новости» сенатора.

Он отметил, что «такого рода мероприятия уже подводятся под нее».

Климов также предупредил, что протестные акции — это только верхняя часть айсберга. Задача-минимум для оппонентов России — сдерживать ее развитие, максимум — раздробить Россию, чтобы она исчезла как единое государство с карты мира, убежден сенатор.