СК возбудил уголовное дело после смерти в прямом эфире «трэш-стримера» Деда

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти в прямом эфире «трэш-стримера» Деда в Смоленской области. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

Ранее в СМИ сообщали о том, что в прямом эфире YouTube-канала порядка полутора сотен пользователей стали очевидцами смерти 60-летнего Юрия Душечкина, известного под псевдонимом Дед. Этот канал известен тем, что на нем издевались над пьяными пенсионерами. Как отмечалось, Дед, один из постоянных участников этих стримов, скончался во сне, предварительно выпив 1,5 литра некачественной водки.

После произошедшего следователи объявили о начале доследственной проверки появившейся в СМИ информации. По результатам этой проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следователи устанавливают личность человека, который организовал прямые эфиры через социальную сеть.

В январе в Совете Федерации России предложили ввести уголовное наказание за проведение треш-стримов. Речь шла об обновлении статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».