Суд отправил пресс-секретаря Навального под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Ярмыш останется под домашним арестом на два месяца, до 23 марта текущего года, указано в сообщении. Она подозревается в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции.

Ранее представляющая интересы Ярмыш адвокат Вероника Полякова сообщила, что ее клиентка стала подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Она была задержана на территории спецприемника в день, когда истек срок предыдущего административного наказания.