Почти все постояльцы дома престарелых в Испании заболели COVID-19 после прививки
Семён Сонный
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Почти все постояльцы дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом нового типа после получения первой дозы вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает El Diario.
Коронавирус выявили у 77 из 78 постояльцев пансионата, семеро из них скончались, еще семеро были госпитализированы/ Кроме того, инфекция подтвердилась у 12 сотрудников учреждения.
Ранее в США врач скончался спустя несколько дней после вакцинации от коронавируса нового типа препаратом компаний Pfizer и BioNTech.
close