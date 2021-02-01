Почти все постояльцы дома престарелых в Испании заболели COVID-19 после прививки

Почти все постояльцы дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом нового типа после получения первой дозы вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает El Diario.

Коронавирус выявили у 77 из 78 постояльцев пансионата, семеро из них скончались, еще семеро были госпитализированы/ Кроме того, инфекция подтвердилась у 12 сотрудников учреждения.

Ранее в США врач скончался спустя несколько дней после вакцинации от коронавируса нового типа препаратом компаний Pfizer и BioNTech.