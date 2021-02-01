Суд вернул дело старших сестер Хачатурян на доследование

Московский городской суд вернул в Генеральную прокуратуру уголовное дело старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Об этом сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер, пишет ТАСС.

«Московский городской суд только что принял решение о возврате уголовного дела в надзорное ведомство в связи с необходимостью принять итоговое решение относительно действий Хачатуряна Михаила», — сказал Липцер.

Ранее суд разрешил возбудить дело о насилии над дочерьми против Михаила Хачатуряна.

28 июля 2018 года сестер Хачатурян задержали, они обвиняются в убийстве своего отца. На момент преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.