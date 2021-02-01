Вексельберг заявил, что США заблокировали на его счетах $1,5 млрд

Миллиардер Виктор Вексельберг в интервью Forbes

рассказал, что американский минфин из-за санкций не дает ему доступ к личным счетам, на которых находятся порядка $1,5 млрд.

«Воспользоваться ими можно только с разрешения минфина США. Его, правда, не дают», — рассказал бизнесмен.

Он хотел снять «относительно небольшую сумму в несколько миллионов» и направить ее на борьбу с пандемией коронавируса в Европе в рамках благовторительности.

«Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?» — отметил бизнесмен.

Санкции в отношении Вексельберга и его группы компаний «Ренова» были введены в 2018 году.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ближайшее время Вашингтон рассмотрит новые санкции против России.