Путин поручил рассмотреть освобождение несовершеннолетних от «уголовки»

Российский лидер Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних граждан от уголовной ответственности при их примирении с потерпевшими. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства призвал рассмотреть этот вопрос с уполномоченным при президенте России по правам ребенка.

Отмечается, что в дальнейшем при необходимости могут быть представлены предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере.