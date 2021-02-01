Путин поручил рассмотреть освобождение несовершеннолетних от «уголовки»

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних граждан от уголовной ответственности при их примирении с потерпевшими. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства призвал рассмотреть этот вопрос с уполномоченным при президенте России по правам ребенка.

Отмечается, что в дальнейшем при необходимости могут быть представлены предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере.