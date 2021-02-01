Махачкалу предупредили об экологической катастрофе из-за мусора

Махачкалу предупредили о возможной экологической катастрофе из-за мусора. Об этом пишет РЕН.

Как пишет издание, Махачкала и Каспийск завалены мусором, потому что региональные власти и операторы не смогли договориться по тарифам. Компании, вывозящие мусор, увеличили цены, что вызвало несогласие властей и отказ от сотрудничества.

Отмечается, что убирать отходы приходится местным жителям.

«И у меня душа болит, как можно? В центре города и столько мусора я нигде в мире не видела. Не вывозят, лишь раз в месяц вывозят», — приводятся слова жительницы Махачкалы Зинаиды Цагараевой.

Экологи предупредили жителей, что с началом дождей мусор может попасть в водопроводы, из-за чего высока вероятность дизентерии и появления грызунов.

Ранее спецпредставитель президента призвал ликвидировать мусоропроводы.