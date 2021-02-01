МЧС объявило штормовое предупреждение на Чукотке

ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу предупредило о надвигающемся на регион ураганном ветре и сильном снеге. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, ожидается усиление порывов ветра в континентальной части до 25-30 м/с и в зоне побережья — до 37-42 м/с.

Кроме того, в регионе будет наблюдаться сильный ветер с метелью, который спровоцирует ухудшение видимости до менее 500 метров.

В связи с этими погодными условиями на Чукотке было введено штормовое предупреждение сроком на ближайшие два дня.

Днем ранее в МЧС предупредили об угрозе схода лавин в Крыму.