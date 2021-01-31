В СПЧ призвали наказывать людей, нападавших на полицейских в ходе акций протеста

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Шота Горгадзе заявил, что провокаторов и участников несогласованных акций, которые нападали на полицию, следует строго наказывать. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается случаев нападения на сотрудников правоохранительных органов, — это недопустимо и очень опасно (...) Поэтому здесь, конечно же, необходимо пресекать, выявлять провокаторов и нарушителей закона и строго их наказывать», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе несанкционированной акции в Санкт-Петербурге пострадал боец ОМОНа. Мужчина в форме ОМОНа хромал и не мог идти самостоятельно, коллеги помогли ему зайти за ограждение. Другие детали произошедшего на данный момент неизвестны.