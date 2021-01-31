Полиция опровергла использование газа на незаконной акции в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов не использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе несогласованной акции в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.

В управлении «опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как светошумовые гранаты и перцовый газ», указано в сообщении.

Изначально о якобы использовании полицией слезоточивого газа и светошумовых гранат писали некоторые региональные средства массовой информации.

Ранее стало известно, что во время незаконной акции в Санкт-Петербурге пострадал боец ОМОНа.