Ротенберг рассказал, когда планирует открыть апарт-отель в Геленджике

Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал, что планирует открыть свой апарт-отель, который называют «дворцом в Геленджике», к 2023 году. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

«За два года мы должны это сделать. Планку такую поставили. Если сделаем как обычно, до срока, то будет лучше», — заявил Ротенберг.

Накануне стало известно, что «дворец» в Геленджике, который в одном из видеорасследований приписывали президенту России Владимиру Путину, принадлежит российскому предпринимателю и миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Ротенберг рассказал, что уже давно занимается гостиничным бизнесом, у него есть несколько объектов в Крыму, на Дальнем Востоке, на Алтае.