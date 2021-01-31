CNN сообщил о просьбе ФБК* к Байдену ввести санкции против россиян

«Фонд борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов)»* (ФБК) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции как минимум в отношении восьми высокопоставленных россиян. Об этом сообщил телеканал CNN.

ФБК* передал список из 35 человек, из которых восемь являются «приоритетными». CNN упоминает бизнесмена Романа Абрамовича и главу Минздрава Михаила Мурашко.

«Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов — самой могущественной страны. [США] уже давно применяли санкции против лиц, причастных к коррупции. Если кто и может что-либо сделать, так это США», — заявил исполнительный директор фонда Владимир Ашурков.

Сообщается также, что ФБК* намерен отправить аналогичные запросы в Великобританию и ЕС.

*включен Минюстом в список иноагентов.