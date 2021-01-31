В Хабаровске и Владивостоке прошли малочисленные несогласованные акции

Во Владивостоке в несанкционированной акции приняли участие около 60 человек, передает ТАСС.

Как сообщили в правительстве Приморья, сотрудники ОМОН пресекли мероприятие на центральной площади города. После чего участники акции переместились на набережную Спортивной гавани.

В Хабаровске, по данным администрации, на площади имени Ленина собралось около 60 человек, планировавших участие в несанкционированной акции.

Сотрудники полиции напомнили о незаконности мероприятия, после чего задержали 13 человек за организацию несанкционированной акции.

Ранее министерство внутренних дел России призвало жителей страны не участвовать в несанкционированных акциях 31 января.