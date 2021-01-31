В Японии выявили новый очаг заражения «британским» вариантом COVID-19

В Японии зарегистрировали еще пять человек, зараженных «британским» штаммом коронавируса. Об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Этот вариант COVID-19 обнаружили у людей в Сайтаме и Токио, это мужчины и женщины в возрасте от 40 до 60 лет. Новый штамм был обнаружен у троих человек в Сайтаме Они по работе контактировали с ранее выявленными носителями штамма. Всех новых инфицированных уже госпитализировали.