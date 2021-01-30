Под Астраханью три человека погибли при пожаре

В городе Ахтубинск Астраханской области при пожаре в частом доме погибли три человека. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«По предварительной информации, пожар произошел в субботу вечером в одноэтажном частном доме. Прибывшие на место пожарные обнаружили внутри трех погибших, их личности устанавливаются», — сказал источник.

На месте возгорания работали пять единиц техники и 12 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Ранее человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы.