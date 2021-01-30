Пожар на промзоне на северо-западе Москвы локализован

Возгорание в промзоне на северо-западе Москвы локализовано, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

«В 13:46 мск пожар локализован на площади 500 кв. метров», — рассказали в спасательном ведомстве.

Там добавили, что на месте происшествия продолжает работать вертолет, проводится авиаразведка.

Днем в субботу в Походном проезде, 24 загорелся топливозаправщик, после чего огонь перешел на одноэтажную постройку. Вблизи находятся до 40 газовых баллонов с пропаном. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти. Для ликвидации огня на местобыли направлены три пожарных вертолета.