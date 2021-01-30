Диетологи рассказали, как часто можно есть фастфуд

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, как часто можно есть фастфуд.

«Если у вас 80% в день — правильная еда: в основном цельнозерновые каши, например, а также белок, овощи, фрукты, то 10—15% процентов может составлять неправильная еда», — заявила она в беседе с RT.

По словам специалиста, при соблюдении правильного питания в течение недели, можно съесть одну или две порции фастфуда.

Писарева отметила, что самым вредным продуктом из категории фастфуда является картошка фри — она жарится во фритюре и в процессе такого приготовления образуются трансжиры. Такое блюдо противопоказано людям с проблемами с сердцем. Кроме того, эксперт напомнила о научных исследованиях, что трансжиры вызывают онкологические заболевания при регулярном употреблении.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук диетолог Ольга Григорьян считает, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов — можно есть все, но важно учитывать количество съеденного, а также состояние здоровья.

При этом она уточнила, что если сопровождать еду сладкими газированными напитками, то это способствует увеличению дозы сахара (простых углеводов), что может нанести существенный вред организму.

Григорьян добавила, что одна молекула глюкозы формирует четыре молекулы жира.

«Если даже пишут sugar free — это уловки бизнеса. Прямого сахара там нет, но там есть декстроза — это тоже углевод, который распадается с образованием глюкозы. И, естественно, это самый настоящий сахар», — заключила диетолог.

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