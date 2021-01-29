В Сенегале у пеликанов обнаружили заразный птичий грипп

У умерших пеликанов в национальном парке Сенегала обнаружили высоко заразный птичий грипп. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу управления национальных парков страны Бокара Тиама.

Речь идет о парке Джудж. Он находится в дельте реки Сенегал в северной части страны. В парке погибли 750 пеликанов, большинство их них — молодые птицы.

Анализы показали, что птицы заразились вирусом гриппа H5N1. Другие птицы не заразились.

Ранее рекордную вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Японии.