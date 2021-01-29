В Абхазии возбудили уголовное дело после исчезновения россиянки

Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело после того, как в Гагре пропала россиянка Елена Федотова. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры республики.

Сообщается, что россиянка пропала 17 января.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»», — говорится в сообщении.

В настоящий момент проводятся следственные действия.

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