Британский штамм коронавируса обнаружили в 17 городах Турции, написал глава Минздрава республики Фахреттин Коджа в Twitter.

«Число граждан в нашей стране, у которых был выявлен мутировавший вирус, возросло до 128. Британский вариант был зафиксирован в 17 городах», — говорится в сообщении.

Коджа призвал проявлять осторожность и предупредил, что из-за мутации возрастает риск заражения.

Ранее сообщалось, что британский вариант коронавируса обнаружили в 70 странах.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.