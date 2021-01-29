Олега Навального отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест брата Алексея Навального Олега в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на незаконной акции 23 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании Олегу Навальному меры пресечения в виде содержания под домашним арестом до 23 марта», — сказали в суде.

Ранее под домашний арест отправили координатора штаба Навального.