Парламент Португалии поддержал закон об эвтаназии

Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии. Об этом пишет Reuters.

Таким образом, Португалия стала седьмой страной в мире, где пациенты могут уйти из жизни с медицинской помощью. Это будет разрешено психически здоровым пациентам старше 18 лет, которые страдают от неизлечимой болезни или от «длительной и невыносимой» боли.

После голосования парламента законопроект должен быть подписан президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза. Ранее он заявил, что будет учитывать решение законодательного органа.

Ранее закон об эвтаназии одобрил Конгресс депутатов Испании.