Гвинея второй в Африке зарегистрировала «Спутник V»

Бернст Ю.

Республика Гвинея стала второй африканской страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Отмечается, что препарат зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований вакцины в России.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что фонд готов оказать поддержку Гвинеи в борьбе с пандемией.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован также в РФ, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии и ОАЭ.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

До этого Минздрав Украины заявил, что никто не будет регистрировать российскую вакцину в стране.