Грузия начнет принимать привитых от коронавируса россиян

Россияне, привившиеся от коронавируса, смогут попасть в Грузию с 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в грузинском правительстве.

«Граждане зарубежных стран, в том числе россияне, которые предъявят справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, с 1 февраля смогут попасть в Грузию», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что граждан России будут впускать в том случае, если они будут привиты вакциной российского производства.

Ранее в Грузии приняли решение отменить запрет на регулярное авиасообщение с другими странами, который был введен в марте 2020 года из-за коронавируса. Данное решение вступает в силу с 1 февраля.