Умерла пострадавшая в аварии замминистра культуры Алтайского края

Пострадавшая в ДТП заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина умерла в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона.

«Кубрина, к сожалению, скончалась. Она была в тяжелом состоянии, ее готовили к операции», — рассказал собеседник агентства.

Авария произошла около 11.25 по местному времени на автодороге «Чуйский тракт» в Троицком районе. По предварительным данным, водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу машине с сотрудниками министерства. В автомобиле также находились министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков. Они серьезно не пострадали, медики отпустили их на амбулаторное лечение.