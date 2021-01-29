Адвокат заявил об отмене постановления мирового суда и новом решении о разводе Артема Чайки

Суд апелляционной инстанции отменил в пятницу решение мирового судьи, которым брак супругов Чайка был расторгнут в июле 2020 года, сообщила адвокат Артема Чайки Марина Иванова.

«С момента вынесения этого незаконного решения до сегодняшнего дня прошло много времени и в настоящий момент вопрос о сохранении семьи уже не стоит со стороны моего доверителя», - констатировала Иванова.

«Поэтому сегодня суд апелляционной инстанции, отменив незаконное решение суда, вынес новое решение, которым брак супругов Чайка расторгнут», - уточнила адвокат.

«Этим решением суда Артем Юрьевич удовлетворён», — подчеркнула Иванова.