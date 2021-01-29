Выпускные экзамены для учеников 11-х классов, не поступающих в вузы, пройдут с 24 по 28 мая

Рособрнадзор рассказал об итоговых экзаменах для выпускников школ, которые не планируют поступать в вузы. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что экзамены будут проходить с 24 по 28 мая 2021 года.

Там также добавили, что выпускной экзамен для не планирующих поступать в вузы учеников проведут по материалам, основанным на заданиях Единого государственного экзамена.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что в 2021 году не планируется изменять ЕГЭ.