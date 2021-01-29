Выпускные экзамены для учеников 11-х классов, не поступающих в вузы, пройдут с 24 по 28 мая
Ника Пикекатлет
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Рособрнадзор рассказал об итоговых экзаменах для выпускников школ, которые не планируют поступать в вузы. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что экзамены будут проходить с 24 по 28 мая 2021 года.
Там также добавили, что выпускной экзамен для не планирующих поступать в вузы учеников проведут по материалам, основанным на заданиях Единого государственного экзамена.
Ранее глава Минпросвещения заявил, что в 2021 году не планируется изменять ЕГЭ.
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