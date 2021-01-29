Минобрнауки возвращает очное обучение в российских вузах

Российские университеты смогут вернуться к очному обучению со второй недели февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на приказ Минобрнауки России.

Такое решение должно быть согласованно с территориальными органами Роспотребнадзора исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом отельном регионе. Ректорам приказано принять меры по профилактики распространения коронавируса.

В случае осложнения эпидемиологической ситуации вузы придется снова перевести на дистанционное обучение.

Приказ вступает в силу с 7 февраля.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявлял, что ситуация во многих городах позволяет вузам вернуться к очному формату обучения в ближайшее время.

Все вузы Москвы и Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса в ноябре 2020 года. Кроме того, на удаленку были переведены университеты в регионах со сложной эпидобстановкой.