Школьники попытались «продать» одноклассника через интернет в Бурятии

В Бурятии школьники попытались в шутку продать одноклассника через интернет. Об этом в своем Facebook написала уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина.

Она отметила, что инцидент произошел в Кяхтинском районе.

По ее словам, подростки разместили соответствующее объявление на одной из онлайн-платформ.

Чиновница добавила, что об этом ей стало известно после обращения одного из местных жителей. После ее обращения в МВД сотрудники полиции установили личности школьников.

Ганькина подчеркнула, что по данному факту не было возбуждено административное дело, поскольку подростки не достигли возраста привлечения. Омбудсмэн уточнила, что объявление о продаже было удалено.

Ранее россиянин попытался продать село вместе с жителями в интернете.