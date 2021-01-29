Зоозащитники возмутились оскорблениями людей животными

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Зубр. Единственный дикий бык Европы, уцелевший до наших дней. Зубр. Единственный дикий бык Европы, уцелевший до наших дней.
Зубр. Единственный дикий бык Европы, уцелевший до наших дней.
Владимир Горовых/РИА «Новости»

Зоозащитники из организации PETA призвали не использовать названия животных в качестве оскорблений. Об это они написали в Twitter.

Они считают такие обзывательства проявлением спесишизма — дискриминации на основании биологического вида. По их мнению, таким образом люди демонстрируют свое превосходство над другими животными, тем самым оправдывая угнетение и жестокое обращение с ними.

«Спесишистские выражения — не просто вредны, но и неточны», — говорится в публикации.

Пост зоозащитников сопровождается фотографией с альтернативами привычным ругательствам. В заключении организация призывает в целом не использовать ругательные выражения и становиться добрее.

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