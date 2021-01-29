Пожилым немцам рекомендовали не прививаться вакциной AstraZeneca

Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии рекомендует использовать вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, только для вакцинации людей от 18 до 64 лет. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на заявление комитета.

Эксперты объяснили свою рекомендацию тем, что на данный момент недостаточно данных для оценки эффективности препарата для людей старше 65 лет.

12 января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca от коронавируса нового типа. До этого для использования на территории Евросоюза были одобрены две вакцины от коронавируса, одна из которых была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая – компанией Moderna.