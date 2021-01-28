Генсек ООН назвал 2020-й «годом смерти»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния. Об этом пишет РИА «Новости».

Он подчеркнул, что вирус забрал два миллиона жизней. Также из-за коронавируса 500 миллионов человек потеряли работу, а природные катастрофы нанесли ущерб на $210 млрд.

Гутерреш призвал сделать 2021-й годом восстановления мира.

Ранее генсек заявил, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией.