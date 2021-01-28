Генсек ООН назвал 2020-й «годом смерти»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, 25 сентября 2018 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, 25 сентября 2018 года
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, 25 сентября 2018 года
AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния. Об этом пишет РИА «Новости».

Он подчеркнул, что вирус забрал два миллиона жизней. Также из-за коронавируса 500 миллионов человек потеряли работу, а природные катастрофы нанесли ущерб на $210 млрд.

Гутерреш призвал сделать 2021-й годом восстановления мира.

Ранее генсек заявил, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией.