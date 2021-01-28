Еврейская община обратится в прокуратуру из-за слов профессора о Холокосте

Еврейская община подает заявление в прокуратуру с требованием расследовать заявления профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева о Холокосте. Об этом заявил главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендл Певзнер, сообщает телеканал «78».

Певзнер отметил, что слова Матвеева недопустимы и могут расцениваться как реабилитация нацизма.

«Мы подаем заявление в прокуратуру. Надеемся, что инцидент будет тщательно расследован и виновный понесет заслуженное наказание», — сказал раввин.

Он добавил, что община также обратилась в администрацию губернатора и в комитет по образованию Ленобласти.

Профессор Матвеев в ходе вебинара для учителей усомнился в существовании Холокоста. По его словам, уничтожение 6 млн евреев в годы войны является мифом, а газовые камеры немцы использовали не для уничтожения людей, а для дезинфекции.

Власти Ленинградской области, комментируя этот инцидент, отметили, что это лишь частное мнение ученого, а его доклад не подвергался предварительной цензуре.