Генерал ФСБ предупредил о возможных провокациях на грядущих незаконных митингах

Участникам незаконных протестных акций необходимо быть готовыми к заранее запланированным провокациям, считает директор Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд», генерал-лейтенант ФСБ Владимир Носов.

«Конечно, хотелось бы, чтобы организаторы протестных акций действовали в рамках закона и выполняли все меры, исключающие распространение COVID-19. Однако надо быть готовыми к провокациям с их стороны: все уличное насилие – на их совести. Ведь их тактика — это сознательно натравливать протестующих на полицию», — сообщил он «Газете.Ru».

По словам Носова, силовые структуры готовы к провокациям и знают, как на них реагировать.

«На предстоящем митинге все силовые структуры и сотрудники правопорядка будут действовать исключительно в рамках закона и внутренних нормативных актов, а главное — не будут поддаваться на провокации», — заключил эксперт.