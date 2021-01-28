Блокадницам на Урале подарили сертификаты в магазин в соседнем городе

Трем блокадницам в Краснотурьинске Свердловской области подарили сертификаты в магазин «Кировский», который находится в соседнем городе Серове. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом власти поздравили женщин с Днем снятия блокады Ленинграда. Отмечается, что одной из ветеранок уже 102 года.

В пресс-службе администрации города считают подарки хорошими. Там пояснили, что пожилые блокадницы уже давно не покидают свои дома, поэтому подарки выбирались исходя из того, что закупить продукты по сертификатам им помогут их родственники. Там также добавили, что при необходимости власти готовы организовать бабушкам такси до магазина.

Собеседница также подчеркнула, что данный магазин является очень хорошим и в положительную сторону отличается от располагающихся ближе супермаркетов.

Ранее в Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба.