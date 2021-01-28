Нашествие крабов в Норвегии сравнили с вторжением «Красной армии Сталина»
Елизавета Мележенкова
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Жители Норвегии пожаловались на нашествие камчатских крабов. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.
Автор материала сравнил их вторжение на территорию страны с оккупацией «Красной армии Сталина».
Отмечается, что животные мигрировали на территорию Норвегии с Кольского полуострова, куда были завезены в 1970-е годы учеными из СССР.
В издании говорится, что в большом количестве ракообразные мешают местным рыбакам — они рвут клешнями их сети. Кроме того, животные нарушают баланс экосистемы, поедая мидий, моллюсков, планктон и других морских обитателей.
Ранее жители сел Оранжереи, Федоровка, Ниновка Икрянинского района Астраханской области потребовали от властей защитить их от нашествия верблюдов.
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