ФСИН: Навальный не соблюдал правила условного наказания до и после комы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила суд заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное из-за систематических нарушений условий контроля, заявила глава профильного управления ведомства Елена Коробкова, передает «Интерфакс».

По ее словам, при этом период, когда Навальный находился на лечении, не учитывался.

Он отметила, что в настоящее время «много спекулируют» на том, что Навальный не мог являться, так как был в коме.

«Но он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации», — сказала она.

Так, по словам Коробковой, в частности он минимум 6 раз с января по август не являлся на регистрацию в установленные дни. При этом она отметила, что во время его лечения «сотрудники инспекции с пониманием к этому отнеслись и вызовы его в инспекцию не осуществлялись».