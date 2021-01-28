В Москве прощаются с бывшим вице-премьером РФ Приходько

В Центральной клинической больнице в Москве в четверг, 28 января, прощаются с бывшим вице-премьером России Сергеем Приходько. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мероприятие началось утром. В траурном зале ЦКБ установили открытый гроб, который окружили венки с цветами от семьи, близких, друзей и коллег.

Похоронят Приходько в этот же день на Троекуровском кладбище.

Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер во вторник, 26 января, после долгой болезни, у него был боковой амиотрофический склероз.