Защита солдата-срочника Шамсутдинова обжаловала приговор

Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, которого ранее приговорили к 24,5 года колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, обжаловала приговор. Соответствующая информация представлена на сайте Второго восточного окружного военного суда в Чите.

«Обжалование приговоров… Дата поступления - 28 января 2021. Вид жалобы — апелляционная жалоба. Заявитель — защитником (адвокатом)», — говорится в сообщении.

21 января суд назначил Шамсутдинову 24 года и 6 месяцев колонии строгого режима. Также его обязали выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн руб.

Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу в воинской части Забайкальского края 25 октября 2019 года. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали, в числе которых был Владислав Шпак. После этого рядовой Шамсутдинов попытался сбежать из части и был задержан. Срочник объяснил, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения. Психологическая экспертиза установила, что Шамсутдинов отдавал отчет своим действиям.

Ранее сообщалось, что отец раненного Шамсутдиновым солдата счел приговор «слишком мягким».