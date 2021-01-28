Малышева перечислила продукты, вызывающие потерю памяти и болезни мозга

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила продукты, употребление которых ведет к появлению проблем с памятью и развитию болезни Альцгеймера. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово» на «Первом канале».

Она отметила, что в первую группу таких продуктов входят те, которые содержат большое количество холестерина: сливочное масло, сливки и свинина. По ее словам, частое употребление данных продуктов способствует ухудшению памяти.

При этом она напомнила, что употребление статинов позволяет снизить выработку холестерина.

Кроме того, эксперт добавила, что во вторую группу таких продуктов входят почки, печень, сердце и кешью, которые характеризуются содержанием большого количества меди.

При этом Малышева посоветовала добавить в рацион те продукты, которые обогащены витаминами D и E, если у человека наблюдается ухудшение памяти. В качестве таких она назвала рыбу северных морей, печень трески, а также масло зародышей пшеницы и подсолнечное.

Ранее телеведущая назвала людей, которые подвержены «миллионноому» риску смерти от коронавируса, если не пройдут вакцинацию.