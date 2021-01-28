Генсек ООН: российская вакцина может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией

Российская вакцина от коронавируса может применяться в миссиях ООН и сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генсека ООН Антониу Гутерриша.

«Она может использоваться в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где нам нужны вакцины и для наших сотрудников, и для местного населения, которое мы поддерживаем в ходе миротворческих операций», — сказал он.

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