В Литве женщине по ошибке ввели 5 доз вакцины от COVID

В Литве в Мариямпольской больнице женщине ввели сразу 5 доз вакцины от коронавируса вместо одной. Об этом сообщает портал Delfi.

Директор учреждения Мантас Чесна пояснил, что это произошло из-за врачебной ошибки.

«Случилось так, что не разбавили вакцину и все пять доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор», — рассказал он.

По словам Чесна, пациентка чувствует себя хорошо, но ощущает боль в месте укола. Однако из-за этого инцидента четыре человека не получили вакцину, так как их дозы ввели этой женщине.

После произошедшего больница проконсультировалась с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer.

Как стало известно ранее, вакцина от COVID-19 компании Pfizer стала причиной смерти 23 человек в Норвегии.