Часы Судного дня не перевели

Стрелки символических часов Судного дня, указывающих на угрозу ядерной катастрофы, оставили на той же отметке, что и в прошлом году. Об этом сообщается на странице американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» в Twitter.

«Сегодня «Бюллетень ученых-атомщиков» оставляет часы Судного дня без изменений. До полуночи 100 секунд», – указано в сообщении.

В начале 2020 года стрелки часов были переведены вперед, на 23.58 и 20 секунд. Таким образом до полуночи, которая означает ядерную катастрофу, осталось ровно 100 секунд. Ученые отметили, что такое положение стрелок является самым близким к «полуночи» с момента создания проекта в 1947 году.