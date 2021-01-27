В Минпросвещения рассказали о проведении ЕГЭ в 2021 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в текущем году пройдет в рамках ранее установленных требований, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

Кравцов пояснил, что в этом году ЕГЭ должны будут сдавать те школьники, которые намерены поступать в высшие учебные заведения. Те же, кто поступать в вузы не планирует, будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике в своей школе.

Как ранее заявлял замминистра просвещения России Виктор Басюк, ведомство не планирует повторный перенос сроков сдачи ЕГЭ в 2021 году. По данным министерства, итоговое сочинение запланировано на вторую декаду апреля, а Единый государственный экзамен состоится в период с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 12 по 17 июля.