Москва обеспечила двойной запас коек для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин, пишет ТАСС.

«Ситуация постепенно улучшается... Все основные подразделения по борьбе с ковидом должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда», — сказал мэр.

В столице коронавирусом заразились 919 тысяч, скончались 13 тысяч человек.

Ранее врач-инфекционист рассказал, что половина москвичей уже не восприимчива к коронавирусу.